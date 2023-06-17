زراعة أكثر من 41 ألف فدان قطن في حقول الشرقية

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم زراعة أكثر من 41 ألف فدان من محصول القطن بحقول المحافظة، من إجمالي المستهدف زراعته 50934 فدانا بينها 3199 إصلاح، و37885 ائتمان و9850 مراقبات.

وأضاف مدير الزراعة في تصريحات لـ«الوطن»، أن آخر سعر لقنطار القطن في آخر مزاد علني في العام الماضي سجل 6500 جنيه، لافتا إلى أن القطن اعتمدته وزارة الزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء ضمن المحاصيل التعاقدية، على أن يكون قيمة القنطار الواحدة 5500 جنيه.

زراعة 50 ألف فدان قطن

وأوضح «نصير»، أن مساحة القطن المستهدف زراعتها في الشرقية 50 ألفا و934 فدانا، لافتا إلى أن المحافظة تتمتع بزراعة القطن من التقاوي صنف جيزة 94، والذي يعطي إنتاجية للفدان الواحد تتراوح بين 9 إلى 11 قنطارا، كما أن هذا الصنف يتميز بتحمله لدرجات الحرارة ومقاومة أمراض النبات، هذا بالإضافة إلى النمو الثمري.

دور فعال للإرشاد الزراعي

ولفت مدير عام الزراعة إلى أن شمال محافظة الشرقية يحظى بزراعة القطن، مرجعا السبب لتمرس المزارعين في زراعة القطن، فضلا عن الري الجيد وملائمة البيئة، مشيرا إلى دور الإرشاد الزراعي الفعال في توعية المزارعين وتوجيههم إلى اتباع الطرق الحديثة في الزراعة.