الأرصاد تكشف ملامح فصل الصيف لعام 2023 وتحذر من رطوبة منخفض الهند الموسمي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنَّ بداية فصل الصيف يبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 21 يونيو 2023، لافتة إلى استمراره لمدة 3 أشهر تصل فيها الشمس لأقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان.

ملامح فصل الصيف

وأوضحت الأرصاد أنَّ يوم 21 يونيو سيكون أطول نهار وأقصر ليل في هذا العام، مشيرة إلى أنَّ فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيامه بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتابعت أنَّ منخفض الهند الموسمي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع في نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وذكر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه في بعض الأحيان يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

نصائح للمواطنين في فصل الصيف

ونصحت الهيئة المواطنين خلال فصل الصيف بضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، فضلا عن التواجد في أماكن جيدة التهوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 24

- أكتوبر 36 - 24

- بنها 36 - 27

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 35 - 23

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 36 - 24

- طنطا 36 - 23

- دمياط 34 - 24

- بورسعيد 29 - 22

- السويس 36 - 25

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 21

- رأس سدر 37 - 22

- نخل 38 - 17

- كاترين 34 - 14

- الطور 37 - 26

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 40 - 29

- الإسكندرية 27 - 21

- العلمين الجديدة 27 - 21

- مطروح 28 - 20

- السلوم 29 - 23

- سيوة 33 - 21

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 40 - 28

- سفاجا 39 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38 - 26

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 37 - 27

- بني سويف 39 - 27

- المنيا 41 - 28

- أسيوط 42 - 27

- سوهاج 43 - 29

- قنا 43 - 30

- الأقصر 44 - 31

- أسوان 44 - 31

- الوادي الجديد 45 - 26

- أبو سمبل 43 - 30 .