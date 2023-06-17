إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين على طريق ميت سهيل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق «كفر ميت سهيل - السعديين» بالشرقية، وتم نقل المصابين لمستشفى السعديين بمركز منيا القمح، لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

إصابة 3 أشخاص في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين باستقبال 3 أشخاص مصابين جراء تصادم دراجتين ناريتين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تم جمع التحريات والوقوف على أسباب الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها لنقل المصابين للمستشفى.

تسيير حركة المرور

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.