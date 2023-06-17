مصرع شخص صدمته سيارة على طريق «القرين - العزازي» بالشرقية

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة على طريق «القرين - العزازي» بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القرين لحين الانتهاء من تصاريح الدفن وكافة الإجراءات الأمنية.

مصرع شخص صدمته سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين تشير إلى مصرع شخص صدمته سيارة على طريق «القرين - العزازي».

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، وكانت هيئة الإسعاف قد دفعت بسيارتها إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مستشفى القرين.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة، واتخاذ الإجراء الأمني حيال الواقعة، ورفعت الجهات الأمنية المختصة آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة، فيما تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة لحين الانتهاء من تصريح الدفن.

حادث تصادم دراجتين ناريتين

كما أصيب 3 أشخاص جراء تصادم دراجتين ناريتين على طريق ميت سهيل والسعديين، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين لتلقي الرعاية الطبية، وإخطار جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.