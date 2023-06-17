إقبال كبير على لجان انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات (صور)

تشهد انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات، إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدورة الجديدة «2023 - 2027»، تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة.

انتخابات الغرفة التجارية في كفر الشيخ

في كفر الشيخ شهدت انتخابات الغرفة التجارية إقبال الناخبين للاختيار من بين 18 مرشحا، من خلال قائمتين «الشهبندر» و«الأمانة»، و2 من المستقلين، لاختيار 8 أشخاص فقط عضوية مجلس إدارة الغرفة، ويبلغ عدد من لهم حق المشاركة في الانتخابات 26 ألفا و400 ناخب، في 13 لجنة على مستوى المحافظة.

انتخابات الغرفة التجارية في الوادي الجديد

وفي الوادي الجديد، قال عربي يماني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن لجان الاقتراع بدأت أعمالها من الثامنة صباحا، بواقع لجنتين في مركزي الخارجة والداخلة، ويحق لـ3 آلاف و175 تاجرا التصويت في الانتخابات.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، أن عدد مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد 9 أشخاص، ويتم اختيار 5 أعضاء منهم.

انتخابات الغرفة التجارية في الإسماعيلية

كما شهدت انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إقبال الناخبين على مقر الاقتراع في نادي الشجرة بقلب المدينة، لاختيار 7 مرشحين لمجلس إدارة الغرفة.

وقال المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عملية الاقتراع شهدت إقبالا متوسط في الساعات الأولى من الصباح، وزادت تدريجيا ظهر اليوم، وارتفع العدد إلى الضعفين تقريبا.

ووجه «عثمان» بتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر انتخابات الغرفة التجارية لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال عملية التصويت.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أنه أدلى بصوته في الانتخابات مع بدء عملية الاقتراع السري صباح اليوم.

ويحق لـ8 آلاف و345 شخصا التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية موزعين على لجنتين، تضم الأولى 3 آلاف و595 صوتا للأفراد، و395 صوت شركات، و4 آلاف و20 صوتا في اللجنة الثانية للأفراد، و371 صوتا للشركات، وذلك لاختيار 7 أعضاء من بين 16 مرشحا.