نشرة أخبار الثانوية العامة.. رفع الإشغالات وتفقد اللجان وانتهاء الاستعدادات

تنشر «الوطن» نشرة أخبار الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع بدء الامتحانات المضافة للمجموع غدًا بامتحان اللغة العربية، وهي تحتوي على أهم ما جاء حول امتحانات الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الماضية، وأهم التطورات وأحداث الأخبار التي تهم قطاع الطلاب وأولياء الأمور، والتي تمكنهم من معرفة كل جديد وتطمأنهم على سير عملية الامتحانات.

وزير التعليم يزور الإسماعيلية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

استقبل محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

ومن المقرر أنَّ يتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، كما يعقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة للوقوف على كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

وأكّد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، موضحًا أنَّ أوراق الأسئلة يبدأ توزيعها من الساعة الرابعة والنصف فجرا، وتصل لغرفة الطوارئ بالمديرية الساعة السابعة والنصف صباحا.

وقال وكيل التعليم بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه تمّ التشديد على الالتزام بالإجراءات الخاصة بالامتحانات لمنع محاولات الغش والتصدي لأي مشكلة قد تحدث ومنع تسريب امتحانات الثانوية العامة، كما يتمّ الاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتفقد اللجان على مستوى المحافظة من الساعة الثامنة صباحا، لتوفير الأجواء الهادئة وكل سبل الراحة للطلاب.

رفع الإشغالات وإزالة التعديات من محيط لجان الثانوية العامة بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استعدادات أجهزة المحافظة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ غدًا، أول أيام الامتحانات للمواد المضافة للمجموع، في مادة اللغة العربية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة باستمرار حالة التأهب ومنع أي مظاهر للعشوائية والتعديات ورفع المخلفات ومنع كل مصادر الضوضاء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

ويجري اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية، غدًا، بلجان الثانوية العامة بمدرسة طبري الحجاز الثانوية بنين، لمتابعة الامتحانات والتأكّد من توفير الهدوء وكل سبل الراحة للطلاب، إذ تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع غدا بامتحان مادة اللغة العربية.