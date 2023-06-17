«النقل» تختبر الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري تمهيدا لتشغيله

أجرت وزارة النقل تجربة تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري للوقوف على العديد من الأمور الفنية المتعلقة بالأرصفة والاطمئنان عليها جيدا قبل التشغيل النهائي في نهاية العام الحالي.

تجربة أوتوبيس واحد بمحطة السلام

وقال المهندس ممدوح سليمان، المشرف على مشروع تطوير الطريق الدائري، إنه تم إجراء تجربة واحدة في محطة السلام بأتوبيس ترددي واحد، لبيان موقعه أمام الأرصفة وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة بعملية التشغيل.

سليمان: التشغيل الرسمي بنهاية 2023

وأضاف المهندس ممدوح سليمان لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء عددا من التجارب لتشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، موضحا أنه من المقرر تشغيله نهائيا بنهاية العام الحالي.

وأكد المشرف على مشروع تطوير الطريق الدائري، أنه خلال الفترة الحالية يتم الكشف عن سلامة الأمور المتعلقة بعمليات التشغيل للأتوبيس على الطريق، لافتاً إلى وجود 100 أتوبيس مقرر دخولها الخدمة.