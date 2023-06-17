س و ج.. كل ما يتعلق بتطعيمات الحج 2023 أبرزها لقاح الحمى الشوكية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الحصول على التطعيمات قبل السفر لأداء مناسك الحج 2023، قائلة، في تقرير رسمي لها، إن تطعيمات الحجاج جميعها إجبارية، واشترطت السلطات السعودية ضرورة حصول الحجاج على التطعيم قبل السفر للوقاية من الأمراض المُعدية وغير المُعدية.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير «س و ج» كل ما يتعلق بتطعيمات الحج أبرزها لقاح الحمى الشوكية..

** ما هي أنواع التطعميات التي يجب أن يحصل عيها الحج قبل السفر؟

التطعيمات الإجبارية، الحصول على لقاح كورونا، التطعيمات ضد الحمى الشوكية، التطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من الإنفلونزا الموسمية خلال أداء مناسك الحج وتطعيم ضد الالتهابات الرئوية.

** ماذا يحدث في حال فقدان شهادة تطعيم لقاح كورونا؟

يتم الذهاب إلى مراكز استخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا واستخراج بدل فاقد للشهادة ودفع رسوم بسيطة قد تصل إلى 100 جنيه.

** في حال إذا لم أحصل على لقاح كورونا.. ماذا أفعل ؟

يمكن الذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا والحصول على لقح جونسون آند جونسون قبل السفر، وهو عبارة عن جرعة واحدة، واسترازنيكا ولقاح فايزر وغيرها من اللقاحات المخصصة للسفر، وسيتم الحصول على التطعيم واستخراج شهادة التطعيم.

** كيف اعرف أماكن المستشفيات أو الوحدات الخاصة بالتطعيم؟

يمكن الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والاطلاع على أقرب وحدة صحية أو مستشفى للذهاب إليها والحصول على التطعيم.