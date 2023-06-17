الصحة: تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ1503 حجاج مصريين بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ1503 حجاج، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الجمعة، بينهم 684 حاجًا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و 819 حالة في فنادق مكة المكرمة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 18 حالة، خرجوا جميعا بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة، عدا 3 حالات مازالت تتلقى الخدمة، مؤكداً المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات، ومتابعة الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد التعافي.

البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ 1503 حجاج

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ورئيس بعثة الحج الطبية، أن عدد الحالات المصابة بأمراض تنفسية بلغ 17 حالة، بينهم 4 حالات كورونا، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

343 ندوة للتوعية بكيفية الوقاية من النزلات المعوية

وأضاف «حساني» أن فرق البعثة قدمت 343 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 11 ألفا و185 حاجا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين: (9660545027145+ - 9660545053928+) وفي المدينة المنورة: (9660540341747+).