وفاة عمة الفنان محمد عز بعد 3 أشهر من رحيل والدته

توفيت عمة الفنان محمد عز، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، ولم يكشف عن أية تفاصيل تتعلق بوفاة عمته أو ما يخص مكان وموعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

محمد عز يعلن وفاة عمته

وكتب محمد عز، عبر حسابه على موقع «فيس بوك» قائلًا: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، انتقلت إلى رحمة الله تعالى، عمتي اللهم ارحمها واغفر لها أسالكم الدعاء».

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من أصدقاءه داخل وخارج الوسط الفني وجمهوره ومتابعيه، وقدموا له واجب العزاء ودعواتهم لها بالرحمة.

وفاة والدة محمد عز في مارس الماضي

وكانت والدة محمد عز توفيت في شهر مارس الماضي، بعد أزمة صحية مرّت بها، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في الجنازة والعزاء.