محمد رياض ودنيا عبد العزيز ولقاء سويدان في عزاء والدة محمد عز
كتب:
أبانوب رجائي
11:38 م | الخميس 30 مارس 2023
محمد عز
حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء والدة محمد عز، والتي توفيت مساء أمس وشُيع جثمانها صباح اليوم الخميس بأحد مساجد الجيزة.
والعزاء أقيم بمسجد «أسد ابن الفرات» في الدقي، وحرص على الحضور كل من محمد رياض، دنيا عبد العزيز، لقاء سويدان، أحمد سلامة، صبحي خليل وغيرهم من الفنانين.
كما حضر أيضا أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وحمادة هلال ودينا وغيرهم من الفنانين.
ومحمد عز أحد أبرز الفنانين الشباب الذين ذاع صيتهم في السنوات الأخيرة، بعدما قدم عددا كبيرا من الأدوار المهمة مع عدد كبير من الأبطال، ومن بينها «الأب الروحي، رانيا وكينة، العائدون، الاختيار، القاهرة كابول، موسى».