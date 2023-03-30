محمد رياض ودنيا عبد العزيز ولقاء سويدان في عزاء والدة محمد عز

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء والدة محمد عز، والتي توفيت مساء أمس وشُيع جثمانها صباح اليوم الخميس بأحد مساجد الجيزة.

والعزاء أقيم بمسجد «أسد ابن الفرات» في الدقي، وحرص على الحضور كل من محمد رياض، دنيا عبد العزيز، لقاء سويدان، أحمد سلامة، صبحي خليل وغيرهم من الفنانين.

كما حضر أيضا أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وحمادة هلال ودينا وغيرهم من الفنانين.

ومحمد عز أحد أبرز الفنانين الشباب الذين ذاع صيتهم في السنوات الأخيرة، بعدما قدم عددا كبيرا من الأدوار المهمة مع عدد كبير من الأبطال، ومن بينها «الأب الروحي، رانيا وكينة، العائدون، الاختيار، القاهرة كابول، موسى».