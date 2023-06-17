إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة بالفيوم

كعادتهما استيقظ عاملان مبكرًا وتوجها لعملهما بحثًا عن لقمة العيش، حيث وضع سقالة وشرعا في العمل بأحد واجهات المنازل، واستمرا في عملهما رغم حرارة الجو، إلا أنّها فجأة اختل توازنهما وسقطا من الطابق الثالث، أثناء عملهما ليصابا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما تجهر عشرات الأهالي حولهما للتهدئة من روعهما والتخفيف من آلامهما لحين وصول سيارات الإسعاف.

وجرى نقل العاملين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اتخذت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بإصابة شخصين سقطا من علو

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بتلقيهم اتصالا لنقل شخصين سقطا من الطابق الثالث أثناء عملهما في أحد واجهات المنازل، بأحد الأحياء السكنية بمدينة الفيوم.

إصابات متنوعة للشابين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة طولها 12 مترًا وارتفاعها 3 طوابق أثناء عملهما في واجهة منزل بآخر شارع الدالي بحي الجون بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، حيث أُصيبا بكدمات وسحجات وكسور.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة «محمد.س» 30 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بالساق الأيسر، و«خالد.س» 21 سنة بكسر بالساق اليمنى، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.