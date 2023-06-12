«السفيرة عزيزة» ينعى ماجدة صالح أول باليرينا مصرية وعربية: وطنية حتى النخاع (فيديو)

نعى برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، ماجدة صالح أول باليرينا مصرية وعربية.

وقالت الإعلامية جاسمين طه زكي خلال تقديم حلقة اليوم من البرنامج: «أعزي أسرة فنانة عظيمة وكانت سابقة لعصرها، رحيلها أثر فيّ شخصيا لأنني كنت أرتبط بها بعلاقات شخصية وأسرية، هي فراشة الأوبرا الفنانة القديرة الدكتورة ماجدة صالح، هي البريما باليرينا المصرية».

وطنية حتى النخاع

وأضافت: «لم تكن مجرد فنانة كبيرة وعظيمة، لكنها كانت على المستوى الشخصي والإنساني شخصية راقية فريدة وجميلة وعظيمة ووطنية حتى النخاع».

وأكدت: «وطنيتها وحبها لمصر فضل معها طوال سنوات عملها وفي عز شهرتها ومجدها ووقوفها على أهم مسارح العالم، وكانت دايما بتجيب سيرة مصر وبتحتفل بطلابها المصريين داخل وخارج القاهرة».

ماجدة صالح أثرت الحياة الثقافية والفنية

وشددت على أن الفنانة الدكتورة ماجدة صالح أثرت الحياة الثقافية والفنية بإسهاماتها الكبيرة التي سيتذكرها التاريخ دوما بأنها كانت صاحبة أول عرض باليه في تاريخ مصر عام 1966م، ووقتها لم يكن لدينا فرقة باليه وطنية، لكنها شكلت نواة الفرقة الوطنية الأولى وهي فرقة باليه القاهرة.