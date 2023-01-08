خبير تغذية يوضح أفضل الأكلات لفترة الامتحانات: احذروا الوجبات السريعة

يعد من الضروري الاهتمام بالجانب الغذائي خلال فترة الامتحانات، فالطعام الصحي يمد الجسم بالعديد من الفوائد، ويعزز القدرة على التركيز والانتباه، بينما الطعام غير الصحي يؤثر على الاستيعاب والفهم بشكل كبير، فضلا عن الشعور بالإرهاق والخمول، وعدم القدرة على المذاكرة لفترة طويلة، وتستعرض «الوطن»، أهم الأكلات والمشروبات التي يجب تناولها خلال فترة الامتحانات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، إن من المهم أن يحصل الطالب على القسط الكافي من النوم و الراحة، وأيضا تناول ثلاث وجبات منتظمة على مدار اليوم، موضحا أهمية وجبة الإفطار، لكونها تمد الجسم بالتغذية اللازمة طوال اليوم، بالإضافة إلى الحصول على وجبات متكاملة، وبعض العصائر أو الفواكه.

أفضل الأكلات والمشروبات خلال فترة الامتحانات

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أهم الأكلات والمشروبات التي يفضل تناولها خلال فترة الامتحانات ومنها ما يلي:

منتجات الألبان، لاحتوائها على أحماض تساعد على زيادة الركيز والفهم.

اللحوم بكل أنواعها، لكونها مليئة بالبروتينات التي تزيد من القوة البدنية للطالب.

تناول الأطعمة التي تتضمَّن فيتامين «سي»، الموجود في البرتقال، الفراولة و فيتامين «الزنك»، لكونهما يقويا المناعة، وذلك لعدم التعرض لأي عدوى أو مرض.

تناول السمك لوجود «أوميجا 3»، والذي يساهم في تعزيز القدرة على تركيز العقل.

تناول المكسرات، باعتبارها سناكس بين الوجبات الأساسية.

الحصول على قدر كاف من الماغنسيوم كمكمل غذائي أو في بعض الفواكه مثل الموز، والذي سيساعد على النوم بشكل كبير.

الحصول على الأكل سهل الهضم مثل الأطعمة المسلوقة «السوتيه».

أكثر الأطعمة التي لا ينصح بتناولها خلال فترة الامتحانات

أوضح «الحوفي»، أكثر الأكلات والمشروبات التي تؤثر على الصحة البدنية خلال فترة الامتحانات ومنا ما يلي:

الأكلات السريعة.

المشروبات الغازية و كل أنواع المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لكونها تساعد على الأرق وبالتالي لا يحصل الطالب على عدد ساعات كافية من النوم.

النشويات والمعجنات وكل الأطعمة التي يصعب هضمها، وبالتالي يقل امتصاصها والاستفادة منها بشكل سريع.