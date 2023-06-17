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سناء منصور: سعاد حسني كانت خيرة جدا (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
06:39 م | السبت 17 يونيو 2023
الفنانة سعاد حسني

الفنانة سعاد حسني

قالت الإعلامية سناء منصور إن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت خيِّرة جدا، موضحةً: «أنا شاهدة عيان على تصوير فيلم الراعي والنساء، وكان معها يسرا ومن إخراج علي بدرخان».

موقف لسعاد حسني في «الراعي والنساء»

وأضافت «منصور»، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، عبر قناة «dmc»: «سعاد حسني كانت تشارك في تصوير الراعي والنساء خارج القاهرة، وجالها واحد واستلم منها أظرف كتير مكتوب عليها أسماء ناس كتير، وكل ظرف كان فيه اسم شخص».

ويبث برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقدمه الإعلاميات سناء منصور وسالي شاهين وشيرين عفت ورضوى حسن وجاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، واستحدث البرنامج مجموعة من الفقرات الجديدة، منها فقرة بعنوان: «بين جيلين» لمناقشة أهم مشكلات فترة المراهقة، والصراع بين الأجيال، من خلال التجارب الحية للمراهقين ومقارنتها بالأجيال القديمة.

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