أسعار المواشي في سوق كفر الشيخ.. الخروف يبدأ من 8300 جنيه

تتزايد عمليات الشراء للماشية من الأضاحي قبيل قدوم عيد الأضحى الكبير، حيث يبدأ المواطنين البحث عن أسعار المواشي في سوق كفر الشيخ، إذ يعد أسواق مدن دسوق، والحامول، والخميس في غرب مدينة كفر الشيخ، من أكبر الأماكن لبيع الماشية في المحافظة، وعلى أساسهم يتم تحديد الأسعار للبيع للعجول من الأبقار، والجاموس، والأغنام.

أسعار المواشي في سوق كفر الشيخ

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار المواشي في سوق كفر الشيخ، تأتي حسب كل نوع وحجم الماشية المباعة، بينما سجلت أسعارها كالتالي:

- سعر خروف الأضحية يبدأ من 8300 حتى 13 ألف جنيه.

- سعر الماعز للأضحية يبدأ من 5 آلاف حتى 9500 آلاف جنيه.

- سعر عجل الجاموس للأضحية يبدأ من 33 حتى 77 ألف جنيه.

- سعر العجول من الأبقار تبدأ من 31 حتى 70 ألف جنيه.

أسعار المواشي في سوق كفر الشيخ اليوم السبت

وأوضح «عبد الغفار»، أن أسعار المواشي في سوق كفر الشيخ، ممتازة للغاية، وأن لحوم تلك الماشية تمت تربيتها على أيدي المربين كلحوم بلدية تتميز بالطعم والمذاق الجيد إذ تلقى اهتماما من قبل المربين.