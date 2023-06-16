إمام جامع عمرو بن العاص عبر قناة الناس: الرسول اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إن حجاج بيت الله الحرام يستعدون لأداء فريضة الحج المباركة الركن الأعظم من أركان الإسلام، لافتا إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اعتمر 4 مرات وحج حجة وحيدة وهي حجة الوداع.

العمرة الأولى للرسول

وأضاف «عزام»، خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة «الناس»، أن العمرة الأولى كانت في سنة صلح الحديبية في عام 6 هجريا، وعاد ولم يعتمر، فكان من بنود الصلح أن يعود في العام المقبل أي سنة 7 هجريا، فعاد الرسول واعتمر عمرة القضية أو القضاء.

ولفت إلى أن العمرة الثالثة كانت عمرة الجعرانة، والعمرة الرابعة كانت مع حجته حجة الوداع، لأن الرسول أحرم متمتعا حيث تمتع من العمرة إلى الحج.

عدد الصحابة وقت حجة الرسول

وواصل: «منادي الحبيب سيدنا بلال يؤذن في الناس ويخبر أصحاب رسول الله أن الرسول سيؤدي فريضة الحج وكان وقتها 10 هجريا، فاجتمع الناس عند سيدنا رسول الله، فالكل يريد صحبة الرسول، واختلف كتاب التاريخ عن عدد الصحابة وقتها فقال منهم 114 ألفاً أو 117 ألفاً أو 119 ألفاً، وعلى الأحوال كلها هم جاوزا 100 ألف».