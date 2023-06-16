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داعية يوضح عبر قناة الناس معنى «العَلَق» في القرآن الكريم

كتب:

محمد عزالدين
08:50 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الدكتور يسرى جبر

الدكتور يسرى جبر

كشف الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، معنى «العَلَق» في القرآن الكريم، قائلا: «هذا دال بأن الإنسان بدايته علقة ولابد أن يكون متعلقا بمعالي الأمور بعد ذلك، فلا بد كما أنك خلقت أولا متعلق بأسباب نموك في رحم الأم فلا بد أن تتعلق بأسباب نمو روحك في عالم الدنيا فلا تكتفي بمظاهر الأسباب ولكن تتعلق بمسبب الأسباب».

الانتماء جزء من خصائص الإنسانية

وأضاف «جبر»، خلال برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، «ولذلك نقول إنْ الإنسان لا يكون إنسانا إلا بالانتماء، لا بد أن يكون منتمياً لدين أو خلق أو وطن أو أسرة أو لمبادئ يريد أن يحققها، فالانتماء جزء من خصائص الإنسانية، والإنسان الذي ليس لديه انتماء إلى أي شيء إنسان ضائع».

التعلق أمر مهم منذ النشأة

وتابع: «والانتماء معناه التعلق، والتي جاءت من العَلَقَةُ، أي تعلقت بأسرة أو بدين أو خلق، وكأن التعلق أمر مهم من بداية النشأة إلى أن تلقى الله عز وجل، ولا بد أن يكون تعلقك بالصالحين حتى تتأسى بهم، وأصلح الصالحون هو رسول الله».

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