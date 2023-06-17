تعرف على الطرق المغلقة بالقاهرة والجيزة.. تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة

توجد العديد من المحاور والطرق الرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم يتم من خلالها إجراء أعمال تطوير أو إنشاء محطات مترو أنفاق ضمن مشروعات تشرف عليها الدولة المصرية.

ويجب تفادي تلك المناطق منعا لظهور أي كثافات مرورية أو تعطيل وصول المواطنين للأماكن التي يقصدونها، بحسبما أوضحها اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، في تصريحات لـ«الوطن»، تزامنا مع استكمال ماراثون امتحانات الثانوية العامة في مصر ومنها تلك الأماكن والطرق:

غلق كلي تقاطع شارع الهرم مع سيد بو الخير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفي السيد

غلق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهين القادم، من مدينة الإنتاج الإعلامي اتجاه طريق الفيوم الصحراوي بمناسبة إنشاء كوبري مشاة أمام مدينة الفردوس.

غلق جزئي لطريق الفيوم الصحراوي اتجاه ميدان الرماية بمناسبة إنشاء ممشى سياحي من المتحف الكبير والأهرامات بطول 2 كيلو متر مربع وعرض 500 متر.

غلق جزئي بطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي بالنسبة للقادم لمحطة تحصيل الرسوم إلى طريق إسكندرية بسبب أعمال الإصلاح والتطوير.

غلق جزئي بتقاطع شارع ذاكر حسين مع شارع الطيران بمدينة نصر اتجاه تقاطع ذاكر حسين مع نهاية شارع عباس العقاد بمناسبة انشاء أعمال قطار المنوريل.

غلق جزئي شارع 90 الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس بسبب أعمال إنشاء أعمال محطة قطار المنوريل.

غلق جزئي بتقاطع شارع الملك فيصل وحتى تقاطعه مع شارع المطبعة بالجيزة، بسبب تحويل مسار أعمال الصرف الصحي والتي تتعارض مع أعمال إنشاء محور عمر ابن العاص.