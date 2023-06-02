بعد غلق طريق الخدمة بمحور «شينزو آبي».. اعرف خريطة التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء غلق كلي لطريق الخدمة بمحور «شينزو أبي» المتجه إلى طريق السويس، من أجل تنفيذ أعمال صب أساسات عميقة خاصة بمشروع «المونوريل» بدء من صباح اليوم الجمعة وعلى مدار 48 ساعة، لذا تستعرض «الوطن» خريطة التحويلات المرورية بعد غلق طريق الخدمة.

تفاصيل الغلق الكلي لطريق الخدمة بمحور «شينزو آبي»

وكشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن قرار الغلق الكلي يأتي بالتزامن مع تنفيذ كافة أعمال صب أساسات عميقة تتبع مشروع «المونوريل» في محور «شينزو آبي»، وذلك بالطريق المتجه إلى «طريق السويس» في منطقة مدينة نصر.

التحويلات المرورية

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن الغلق الكلي لطريق الخدمة في «محور شينزو أبي»، وتحديداً المتجه إلى طريق السويس، بداية من الوصلة من قبل كوبرى «سبيل المؤمنين» من خلال مسافة 60 متراً حتى بعد الكوبرى مباشرة، على أن يتم تطبيق تحويلات مرورية، وتغيير السير من طريق الخدمة بمحور «شينزو أبي» إلى الطريق الرئيسي المتجه إلى «طريق السويس».

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين كافة الخدمات المرورية اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الشركات المنفذة من أجل وضع جميع المساعدات الفنية وكافة التجهيزات التي تدل على وجود أعمال في المنطقة منن أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين.