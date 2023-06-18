علي صالح أشهر بائع كشري في دهب.. «الأجانب بيحجزوا عنده قبل السفر»

«أين على كشري».. جروب أنشأه عدد من السائحين في مدينة دهب بجنوب سيناء عبر «فيسبوك»، لمساعدة الآخرين الراغبين في تناول أكلة كشري من عربة رجل يدعى علي صالح، بعد أن ذاع صيته في عدد من الدول الأجنبية، على مدار 30 عاما.

يصطحب علي صالح، 59 عاما، عربة خشبية مكتوبا عليها «كشري famous»، ويتجول بها في شوارع المدينة، مرتديا «جلابية بيضاء» ونظارة سوداء، ويبدأ بتلقي طلبات الراغبين في الحصول على علبة الكشري، وبيع العلب للسياح، والتي أصبحت علامة مميزة في المناطق السياحية بدهب.

8 ساعات.. مدة عمل علي صالح خلال اليوم، إذ يبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى الثامنة ليلا لبيع الكشري، الذي صنعه مع أولاده في منزله ليقدم وجبة نظيفة وخفيفة وسعرها مناسب للجميع.

على الممشى السياحي بدهب، التقت «الوطن» ببائع الكشري الشهير علي صالح، وهو ينادي بصوته المألوف للجميع ويقول «كشري»، ويجر سيارته ذات الأربع عجلات، والكفيلة بمعرفة الناس أن عربة كشري famous وصلت منطقة اللايت هوس، ويبدأ أصحاب السناتر والعاملين والسياح في التوجه إليه لشراء علبة الكشري.

ويحكي علي صالح، أنه يعيش في مدينة دهب منذ 30 عاما، تزوج وانجب أطفاله وماتت زوجته، وهو لا يفارق المدينة السياحية الصغيرة التي أصبحت شهرتها عالمية، وعاصر المدينة منذ أن تسلمتها مصر بعد الاحتلال.

أوضح أنه يقوم يوميا ببيع الكشري في كل أحياء المدينة، ويقود سيارته المخصصة لبيع الكشري، ولديه ولدان يساعدنه في نقل السيارة من المنزل إلى الأحياء السياحية بالمدينة والعودة منها.

أضاف أن عربته استقبلت شخصيات فنية وسياسة طوال فترة عمله بالمدينة والتقط الأجانب الصور معه، بل أنشأوا جروبات على «فيسبوك» تحت اسم where's Ali koshary وكل من يريد البحث عن سيارة الكشري يكتب تعليق على الجروب «أين علي كشري»، ليجد المئات من السياح والأهالي وأعضاء الجروب بالإجابة وتحديد مكان السيارة.

وأضاف أنه يجهز الكشري في منزله، ويساعده ابنه المحامي أحمد، والصغير محمد في الصف الثالث الإعدادي، ويضعها داخل علب كرتون صديقة للبيئة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لأن دهب خالية من البلاستيك.

وأشار إلى أنه يضع في العربة علب الكشري، والصلصلة المخصصة الكشري بالحمص ساخنة، لأنه يقيد تحتها نار طول فترة عمله اليومي، بالإضافة إلى البصل والثوم والدقة، موضحا أن سعر العلبة الآن تبلغ 40 جنيها.