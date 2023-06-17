الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو» نهضة التعليم والبحث العلمي (ملف خاص)

شهدت مصر منذ عام 2013 طفرة كبيرة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والقطاعات التابعة له، وبدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى تم تنفيذ العديد من المشروعات فى الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية، وإنشاء أفرع للجامعات الدولية، فضلاً عن التطوير المستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانتها فى التصنيفات العالمية، وتطوير المناهج الدراسية.

البداية، عندما شرعت الدولة المصرية فى تطوير قطاع التعليم الجامعى والجامعات الحكومية، حيث جرى افتتاح 4 جامعات حكومية جديدة بـ4 محافظات، ومن ثم التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الدولية والأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية، بجانب التطوير الشامل الذى شهده قطاع المستشفيات الجامعية، وزيادة عددها من 88 لتصبح 120 مستشفى بمختلف المحافظات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات والمسئولين أن قطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى حقق طفرة متميزة فى مختلف المجالات، ما كان له أثر إيجابى على الطالب وعضو هيئة التدريس، وكذلك موقع الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية، حيث زاد الطلب على الطلاب المصريين فى سوق العمل الإقليمية والدولية، والارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، حيث حققت الجامعات طفرة كبيرة فى أعداد الطلاب الدارسين فى الكليات العلمية والنظرية.

الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شدد على أهمية دور الجامعات فى المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، تماشياً مع رؤية الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالى، وتقديم كافة أشكال الدعم، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030 تولى اهتماماً كبيراً لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بوجه عام فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.