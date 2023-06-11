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الطريق إلى الوطن قطاع الطاقة.. 2.3 تريليون جنيه استثمارات منذ 2014

رحلة «الجمهورية الجديدة» من عجز الكهرباء واستيراد الغاز

كتب:

أسماء زايد
09:00 م | الأحد 11 يونيو 2023
من عجز الكهرباء واستيراد الغاز.. إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمى للطاقة

من عجز الكهرباء واستيراد الغاز.. إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمى للطاقة

عكفت مصر، خلال الثمانى سنوات الماضية، على رسم خارطة طريق تُمكِّنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات فى قطاع الطاقة، وفق استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، وذلك فى إطار مساعيها الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الداخلية، والتحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة خلال سنوات مضت إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير، وصولاً إلى هدف أن تصبح مركزاً إقليمياً ولاعباً أساسياً ومؤثراً فى سوق الطاقة العالمية.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد «إنفوجراف»، وفقا لما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى تقرير له، تضمَّن رحلة الجمهورية الجديدة من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمى للطاقة، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات المحققة فى القطاع منذ 2014 نحو 2.3 تريليون جنيه.

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