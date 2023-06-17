نفوق 7 رؤوس ماشية في حريقين بحظيرتين دون إصابات في المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، اليوم السبت، علي حريقين نشبا داخل حظيرتي ماشية في مركز سمالوط، بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات أو خسائر بشرية، ونتج عن ذلك نفوق 7 رؤوس ماشية.

اندلاع حريق بحظيرة لتربية ماشية

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، باندلاع حريق بحظيرة لتربية ماشية، ملك «محمد.ع»، مقيم بقرية السرارية، بشرق النيل، بمركز سمالوط، نتيجة ماس كهربائي، مما أسفر عن نفوق 2 رأس ماشية من الجاموس، دون إصابات بشرية.

كما تلقي مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز سمالوط غرب، يفيد اندلع حريق أخر، في حظيرة مواشي بقرية الغرباوي بمركز سمالوط، مما أسفر عن نفوق 5 رؤس من الماعز، دون إصابات بشرية.

الحماية المدنية تسيطر على الحريقين

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريقين، وإخمادهما دون امتداده للمناطق والمنزل المجاورة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.