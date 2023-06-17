بوتين: أمريكا طبعت 9 تريليونات دولار وتسببت في الأزمة العالمية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ جميع المشكلات في أوكرانيا بدأت بسبب ما أسماه بـ«الانقلاب الدموي غير الشرعي» في عام 2014، مشيرًا إلى أن هذا الانقلاب كان مدعوماً من قبل الغرب، وهو ما يتحدثون به علناً، حيث أعلنوا عن مبلغ لتدبير هذا الانقلاب غير الشرعي، مشددًا على أن بلاده تثمن مساعي دول أفريقيا ومواقفها المتوازنة بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر جمعه بوفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في سان بطرسبرج، اليوم السبت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»: «بعد هذا الانقلاب، فقد أيده جزء من أوكرانيا، وروسيا كانت مضطرة إلى دعم المواطنين الذين لم يؤيدوا الانقلاب بسبب الصلات التاريخية والثقافية واللغوية والروحية، وسعينا إلى استتباب الوضع سلمياً منذ فترة طويلة، وتم توقيع الوثائق والاتفاقيات بين طرفي النزاع في مينسك، ومع ذلك لم يلتزم الجانب الأوكراني بما جاء في هذه الاتفاقيات، حيث خدعتنا السلطة في كييف، وانسحبوا من العملية السلمية».

وأكد الرئيس الروسي أن «نظام كييف اتخذ تدابير وإجراءات لحل هذه المشكلة عسكرياً وبالقوة، وبدأ عمليات عسكرية في عام 2014 باستخدام الطيران والدبابات والعنف، حيث شن حرباً، وبالتالي كان يحق لنا تقديم الدعم الضروري».

وأشار «بوتين» إلى أن الأزمة في الأسواق الغذائية وسوق الحبوب لا تعتبر نتيجة الحرب في أوكرانيا، ولكنها ترجع إلى فترة ما بعد الحرب بسبب محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية حل مشكلاتها المتعلقة بوباء كورونا بسبب طباعة النقود، حيث جرى طباعة نحو 9 تريليونات دولار في أمريكا، وعملت مع الدول الأوروبية على احتكار البضائع في العالم.

وتابع بقوله: «قدمنا تنازلات للأمين العام للأمم المتحدةن أنطونيو جوتيريش، لتصدير الحبوب الأوكرانية في الدول الأفريقية قبل كل شيء، وتم تصدير 31.7 مليون طن من المنتجات الزراعية، كان منها 3.1% للدول الأفريقية، مثل جيبوتي والصومال والسودان وليبيا وإثيوبيا، وبالتالي، فإن السلطات الاستعمارية الأمريكية والأوروبية خدعت المجتمع الدولي والدول الأفريقية، هم يكذبون على العالم كله».

وأردف «بوتين» أن روسيا لم تتخلَ عن المفاوضات مع أوكرانيا، وبفضل مساهمة أردوغان جرت سلسلة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتم التوصل إلى 18 بنداً، «ولكن أوكرانيا تخلت عن هذا الاتفاق، لأنها لا تريد التفاوض»، على حد قوله.