أسعار المواشي في سوق قطور قبل عيد الأضحى.. الوقت مناسب للشراء

أسعار المواشي في سوق قطور، بمحافظة الغربية، يتطلع الكثير من المواطنين، إلى معرفة ومتابعة هذه الأسعار، خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، من أجل شراء الأضاحي، سواء من الأغنام أو الجاموس والبقر.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ترصد «الوطن» أسعار المواشي في سوق قطور بمحافظة الغربية، وهو من أكبر أسواق المواشي داخل الإقليم، حيث شهدت الأسعار استقرار نسبياً، بجانب نصائح التجار قبل شراء الأضحية.

أسعار المواشي في سوق قطور

وقال رمضان أمينة تاجر، إن أسعار المواشي في سوق قطور، تشهد حالة من الاستقرار، في الأسعار، وسوق قطور يعد من أكبر أسواق المواشي، داخل محافظة الغربية، ويتم إقامته يوم الجمعة، من كل أسبوع، مشيرا في حديثه لـ«الوطن»، أن هذا الوقت مناسب لشراء الأضاحي، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «رمضان» أن أسعار المواشي في سوق قطور، بمحافظة الغربية، تبدأ من 135 جنيها للكيلو القائم للأبقار، و125 جنيها للكيلو قائم للجاموسي، حسب عمر الماشية، وحالتها الظاهرية، وأن هناك إقبالا كبيرًا من المواطنين، في هذه الأيام على شراء الأضاحي، وسعر العجول تبدأ من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه للرأس.

أسعار المواشي في سوق قطور

وأوضح أن أسعار المواشي في سوق قطور، تشمل أيضا الأغنام والماعز والضأن، وأسعارها مستقرة، ويبلغ الكيلو القائم 160جنيها، للخروف، 165 جنيها للماعز، وتترواح ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.