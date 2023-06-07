أسعار المواشي قبل عيد الأضحى في الدقهلية.. حملات تفتيشية مكثفة بالأسواق

تواصل مديريات الطب البيطري والتموين بمحافظة الدقهلية، تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على محلات وأسواق لحوم الأضاحي، لضبط أسعار المواشي، إذ أكد الدكتور السيد حسنين، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطرية بالدقهلية، أن هناك 24 مجزرا على مستوى المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، وجميعها مفتوحة بصفة مستمرة وحتى نهاية أيام التشريق، مضيفا أنه جرى تزويد المجازر بعدد من الأطباء البيطريين.

وأضاف أن اللحوم متوفرة بالمنافذ التابعة لمحافظة الدقهلية بالكميات والجودة العالية وبالأسعار المناسبة، مع توافر شوادر اللحوم الحية وأسعار في متناول الجميع بالنسبة للحوم والأسعار الأساسية وتتراوح أسعار اللحوم السوداني من 230 وحتى 240 جنيها.

وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه جرى صيانة الكهرباء والصرف الصحي، والتنسيق مع مباحث التموين بعمل حملات مشتركة خلال هذه الفترة، وهذه اللجان المشكلة تعمل طوال العام، ويعمل محاضر شرطية ضد المخالفين، وأشار إلى أن غرفة الطوارئ بمديرية الطب البيطري خلال العيد تعمل على مدار 24 ساعة من متابعة المجازر والمحلات وسرعة حل المشكلات.

تشديد الرقابة على الأسواق ومنع إجازات المفتشين

وأشار إلى أنه جرى تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز، ومنع إجازات المفتشين وتفعيل غرف العمليات بمديرية التموين والإدارات وتشديد الرقابة على توافر المخزون السلعي من السلع الأساسية في مخازن الشركة العامة الخاصة بالحصص التموينية في شهري يونيو ويوليو.

أسعار المواشي بالدقهلية

وعن أسعار المواشي «قائم» في الأسواق، قال محمد الخواجة، تاجر مواشي بمدينة المنصورة بالدقهلية، لـ«الوطن» عن أسعارالمواشي: «أسعار المواشي قائم تتراواح على حسب سعر السوق والنوع والوزن، حيث يبلغ سعر الكيلو الجاموسي قائم بـ125جنيها، والبقري قائم 140 جنيها، والخروف قائم 150 جنيها، والجدي قائم بـ150 جنيها، والماعز 150 جنيها».

وشدد أن هناك استعدادا تاما لاستقبال عيد الأضحى من تحصين المواشي من قبل الطب البيطيري التي خصصتها الدولة للوقاية من الأمراض، وتواجد المواشي في مكان صحي وهواء نقي داخل مزرعة قريبة من الأراضي الزراعية، وتناول الأعلاف الصحية المكونة من الردة وكسب والذرة الأصفر ورجيع الأرز، وهناك إقبال متوسط من قبل المواطنين على المواشي.