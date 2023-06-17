أزهري: توثيق لحظات الاحتضار اعتداء على حرمة الميت

كشف الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي لما نشره شاب عبر حسابه الشخصي بموقع تيك توك، من فيديوهات وثَّق فيها لحظات احتضار والده، قائلا: «تعدٍ على حرمة الميت وما أنزل بها الله من سلطان».

رضا: المقطع جريمة ما بعدها جريمة وعدم إدراك حرمة الميت

وأضاف «رضا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على شاشة قناة «صدى البلد»، أنَّ المقطع الذي نشره الشاب عن احتضار والده جريمة ما بعدها جريمة وعدم إدراك حرمة الميت وتصل لمرحلة العبث.

الموت هو المصيبة الكبرى

وأشار خلال كلامه إلى أن الموت هو المصيبة الكبرى، والواجب فيه هو المبادرة في غسل الميت وتكفينه والوصول به إلى مثواه الأخير في القبر وما دون ذلك عبث.

وواصل الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، أن هناك أناسا يتركون تحصيل الثواب من أجل التصوير وأنه من الأدب خلال الوجود في صحن الكعبة التوجه لها، موضحا أن هناك من يخرج من حالة الخشوع من أجل التصوير في الحرم المكي، لافتا إلى أن النبي قال إن الطواف صلاة ولكن الله سبحانه وتعالى أتاح فيه الكلام بالخير.

وأوضح أن النبي منع الكلام المباشر مع الشخص الذي يحتضر وإنما تلقينه من خلال ذكر الله إلى جواره ، مؤكدا أن الملقن يجب أن يكون مؤتمنا ولا ينقل اللحظات الأخيرة للميت وما بدا عليه قبيل خروج الأنفاس الأخيرة.