زراعة 1100 شجرة على جانبي الطرق بسوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

أقدمت الوحدة المحلية لحي الكوثر لمحافظة سوهاج على زراعة أكثر من1100 شجرة اليوم بمبادرة «أحلى وهي خضرة» التي تستهدف تشجير وزراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة الظهير الصحراوي، والشوارع والمبادين وصنع سياج للشارع الرئيسية وتديين المؤسسات والهيئات الحكومية، بظل المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وفقا لحديث على لطفي رئيس حي الكوثر بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

زراعة 200 شجرة بأحواض الزينة بحي الكوثر

قال «لطفي»، إنه جرى زراعة أحواض الزينة بشوارع الحي المختلفة اليوم حيث تم وضع مايقرب من 200 شجرة مختلفة بالأحواض المخصصة لزراعة نباتات الزينة بعد الانتهاء من إنشائها وتجليدها بالرخام وذلك بالشوارع الرئيسية بحي الكوثر لظهور الحي بالمظهر اللائق، مع توفير كافة الإمكانيات لذلك.

زراعة 900 شجرة زينة بشوارع حي الكوثر

وأضاف «لطفي»، أن الحي يتابع العمل في جميع القطاعات لاستمرار العمل بالمبادرة، وأنه تمت زراعة 900 شجرة زينة بينها أشجار كينوكاربس وجازورينا وفيكس بطول شارع السيدة زينب وميدان البنوك وشارع ابوبكر الصديق والأحواض المخصصة للزراعة بتلك الشوارع لإكسابها مظهر جمالي، حيث يشارك الحي بمبادرة أحلى وهي خضرة مستهدفا زراعة أكثر من 100 مليون شجرة بربوع المحافظة.