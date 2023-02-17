زراعة 375 شجرة زيتون وبرتقال في سوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

تابع عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، أعمال ري وزراعة الأشجار المستلمة من المحافظة بالطرق العامة ومحيط مباني الوحدات القروية التابعة للمركز، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ومبادرة «أحلى وهي خضرة».

مبادرة احلى وهي خضرة بسوهاج

وقال «عوض » لـ «الوطن»، إن المراكز القروية المستهدفة بمبادرة «أحلى وهي خضرة»، شهدت زراعة 375 شجرة، اليوم، كالتالي:

زراعة 170 شجرة في مجلس قروي بنجا، وزراعة 55 شجرة في مجلس قروي الصوامعة غرب، و150 في مجلس قروي نزلة القاضي.

وأوضح أن الـ 375 شجرة التي زرعت اليوم، في طهطا، ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة» تنوعت بين أشجار زينة وزيتون وبرتقال.