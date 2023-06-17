متى تبدأ إجازة عيد الأضحى؟.. معهد البحوث الفلكية يحدد موعد وقفة عرفات

حجز الشاليهات والاستعداد للسفر إلى الشواطئ أو المحافظات حيث مسقط الرأس في الصعيد والدلتا للاستمتاع بفترة الأعياد يدفع الكثيرين للتساؤل والبحث حول متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر هذا العام؟

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نجيب في التقرير التالي متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك؟

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك؟

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى بداية من الثلاثاء بعد المقبل الموافق 27 يونيو الجاري حيث وقفة عرفات، وفق حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وبحسب بيان سابق للدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، فإنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد يمكن معرفة متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك؟

وأوضح القاضي أن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 16 يونيو الجاري.

وذكر أن غرة شهر ذي الحجة 1444هـ فلكيًا يوم الإثنين 19 يونيو وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 27 من ذات الشهر ليكن عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكيًا يوم الأربعاء 28/6/2023م.

موعد وقفة عرفات

وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).