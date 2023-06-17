إصابة شخص في حريق شقة سكنية بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل نشب بوحدة سكنية بشارع ابن خصيب بوسط مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة شخص بالاختناق، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة واتخاذ اللازم، وتباشر النيابة العامة العامة التحقيق.

إخماد حريق بشقة سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بوحدة سكنية بشارع ابن خصيب بمدينة المنيا.

تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق والذي أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق، وقد تم عمل كردون أمنى حول المنطقة لمنع مرور السيارات وتسهيل عمل قوات الحماية المدنية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

السيطرة على حريقين في سمالوط

وقبل قليل، سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، على حريقين نشبا داخل حظيرتي ماشية في مركز سمالوط، بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات أو خسائر بشرية، ونتج عن ذلك نفوق 7 رؤوس ماشية.