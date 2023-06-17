عالم بالأزهر لـ«قناة الناس»: الإفاضة والوقوف بالمزدلفة من واجبات الحج

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، إنَّ ركن الإفاضة والوقوف بالمزدلفة واجب من واجبات الحج وينبغي على المسلم ألا يغفل عن هذا، مؤكدا: «من لا يذهبون إلى المزدلفة يلزمهم الذبح لأنهم خالفوا واجبا من واجبات الحج».

الروبي: النبي حجّ في العام العاشر من الهجرة وانصرف من عرفات إلى المزدلفة

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامجه «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما حج في العام العاشر من الهجرة «رأيناه لما انصرف من عرفات بعد مغيب الشمس ركب ناقته «القصواء» وذهب إلى المزدلفة فصلى هناك صلاتي المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك نام عليه الصلاة والسلام حتى طلوع الفجر فصلى صلاة الفجر بالناس وتوجه بعدها ناحية المشعر الحرام عملاً بقوله تعالى، «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» والمشعر موجود في المزدلفة.

النبي محمد ظل في المزدلفة حتى شروق الشمس

وتابع العالم الأزهري: «ظل النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حتى اصفرت الدنيا، أي أشرقت الشمس، وقيل أيضا انصرف قبل شروق الشمس، وذهب إلى مكة لـ طواف الإفاضة والسعي».