عالم أزهر لـ«قناة الناس»: أركان الحج تتطلب مع أداء المناسك دوام ذكر الله

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، إنَّ أركان الحج تتطلب مع أداء المناسك دوام ذكر الله، موضحا أن الحاج لا يجب أن يظن بحجه أنه سقطت عنه الذنوب والخطايا فصار بلا خطيئة ويفعل بعدها ما يحلو له، مستشهدا بالآية الكريمة، «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» وهي تأكيد على ضرورة مواصلة الطاعة وحق الله الذي تفضل علينا بـ وده.

الروبي: على الحاج المداومة على ذكر الله والحرص على العبادات جميعها

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامجه «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه على الحاج أن يكون على ديمومة الطاعة والذكر لله – سبحانه وتعالى- بين دعاء وذكر وتسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم لله وبين صلاة وبين ركوع وسجود وتلاوة للقرآن الكريم وإخلاص القلب لله «استغفروا الله. إن الله غفور رحيم».

عرفت فألزم.. وعليك تمام الود مع من أكرمك بوده

تابع العالم الأزهري: «لا يعتقد الحاج أنه طالما وقف على صعيد عرفات أن الله – سبحانه – غفر له كل الذنوب والخطايا وبعد ذلك ينتكس على نفسه ويظن أن يفعل ما يحلو له، موضحاً «لا يا سيدي بل عليك أن تكون مع الله، طالما أن الكريم سبحانه أحضرك في هذا المكان وتفضل عليك وتعطف عليك بهذه المكرمات وشملك برعايته الكريمة وتفضل عليك بالرضا والرضوان فعليك أن تحفظ لله تعالى وده».