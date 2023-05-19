مصير دور ياسمين عبد العزيز في الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز «الترند»، وذلك تزامنا مع الكشف عن صور وأبطال الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، الذي بدأ تصويره منذ أيام بوجود أبطال الجزء الأول، بالإضافة إلى أبطال جدد.

وتساءل البعض عن مصير ياسمين عبد العزيز، بطلة الجزء الأول، بجوار مصطفى قمر، خاصة بعد غياب الأولى عن الصور.

مصير دور ياسمين عبد العزيز

من جهتها، قالت المؤلفة زينب عزيز لـ«الوطن»، إن ياسمين عبد العزيز لم تتواجد في الجزء الجديد من الفيلم، ودورها انتهى دراميا، مشيرة إلى أن الفيلم يحمل اسم «أولاد حريم كريم»، وأن الحدوتة جديدة تماما ومختلفة عن المقدمة في الجزء الأول، وجرى إضافة أبطال جدد لم يتواجدوا في الجزء الأول.

أبطال فيلم «أولاد حريم كريم»

ومن بين الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، ويظهرون في شخصات جديدة.

ويتواجد في الفيلم كل من مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان وداليا البحيري.

وقدم الجزء الأول من فيلم حريم كريم قبل 18 عاما، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في السينمات، وحصل على العديد من الإشادات عندما عُرض على شاشات التليفزيون.