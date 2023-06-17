أزهري لـ«قناة الناس»: وحدة الهدف والعقيدة والقلوب تجمع الواقفين على عرفة

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، إنَّ الوقوف بعرفة وحدة زمان ومكان وعقيدة ويباهي الله ملائكته بالحجاج الواقفين الطالبين مغفرة الله ورحمته، موضحاً أنه رغم تباين الألسنة والأوطان إلا أنَّ وحدة الهدف والعقيدة والقلوب جمعتهم من بقاع شتى في زمان واحد وهو يوم عرفة ومكان واحد على جبل عرفة.

الروبي: على الحجاج مداومة التسبيح والذكر

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامجه «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الجمع على صعيد عرفات الطاهر المبارك عليه مداومة التسبيح والذكر والتواجد حتى تغيب الشمس ليكون حجهم مقبولا: «ما أجمل هذه الوحدة وحدة في الزمان وفي المكان وسبحان من جمع كل هؤلاء الحجاج رغم اختلاف وتباعد أماكنهم وبلدانهم ورغم اختلاف ألسنتهم وأشكالهم وألوانهم.

الحاج يرجو من الله الرحمة

وتابع عالم الأزهر أنَّ «الله سبحانه جمعهم جميعا على صعيد عرفات الطاهر المبارك في زمان واحد وهو يوم عرفة وبدعاء واحد وذكر واحد يدعون ربهم الواحد ويجمعهم كتاب واحد ونبيهم واحد وعقيدتهم واحدة وعبادتهم واحدة وغايتهم واحدة وهدفهم واحد يعبدون ربهم الواحد – سبحانه وتعالي».