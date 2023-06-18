أستاذ هندسة الطاقة: ثورة 30 يونيو تبعها إنجاز الكثير من المشروعات

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن ثورة 30 يونيو 2013 تبعها الكثير من المشروعات والاستثمارات التي قامت بها القيادة السياسية من أجل تحقيق طفرة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن نقص الوقود بسبب الظروف المواكبة للثورة أدى إلى انخفاض الوقود من 6 مليارات قدم مكعب في اليوم لـ4 مليارات قدم مكعب فقط.

سلماوي: كان فيه عجز في الكهرباء بواقع ألف ميجا وات

وأضاف «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذا الأمر انعكس بدوره على عدم وجود وقود كاف لتشغيل محطات الكهرباء، وبالترافق مع هذا الأمر فقد حدث تأخير إنجاز وتشغيل محطات الكهرباء التي كان من المتوقع أن تدخل الخدمة: «كان فيه عجز في الكهرباء بواقع ألف ميجا وات قبل الثورة».

وتابع: «نتيجة لعدم تعديل تعريفة الكهرباء بصورة مناسبة حدث عجز مالي شديد في الشركات، لدرجة أن عمليات الصيانة للمحطات لم تحظَ بتمويلات كافية، وعندما تعاملت الدولة مع الأمر تعاملت معه على أساس بناء بنية أساسية لم تكن موجودة من قبل، وذلك لن مصر لم تكن تستورد الغاز من قبل».