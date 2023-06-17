تعيينات وزارة الكهرباء.. الشروط المطلوبة لشغل وظائف 2023

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة وفقا للاعلان رقم 8 لسنة 2023 وهي كالتالي

الوظائف المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023

** رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بديوان عام الشركة الدرجة العالية ذات الربط المالي 1680.

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون

- مؤهل عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 عاما.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها.

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة في مجال عمله.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

** ‏مدير عام الإدارة العامة للمخازن بديوان عام الشركة

‏ الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن

- مؤهل عال المناسب و خبرة لا تقل عن 15 سنة .

- قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين .

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة .

- قدرة عالية على القيادة والتوجيه .

** مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بقطاع الكهرباء دمياط

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية

- بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة .

- قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين .

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة .

- قدرة عالية على القيادة والتوجيه.

الشروط العامة المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023

وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شروطا عامة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف منها.

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وفي حالة يكون المتقدم من غير العاملين بالشركة يلزم موافقة جهة عمله من الشركات الشقيقة.

- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به «التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية الخبرات النوعية ومدتها» - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية موضحاً مدتها و مجالها ومكانها « العلاوة التشجيعية / خطابات الشكر والتقدير / الجزاءات إن وجدت وما تم فيها من تعديل أو سحب أو محو، وشهادات الخبرة اللازمة / أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها» .

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم و إسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

- اقتراحات لتطوير الوحدة المتقدم إليها .

- تقدم الطلبات شخصيا باليد من أصل وتسع نسخ .

- تقدم الطلبات مستوفاة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام الشركة بالمنصورة شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية.

- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها .