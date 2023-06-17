تعيينات وزارة الكهرباء.. الشروط المطلوبة لشغل وظائف 2023
كتب:
سلامة عامر
04:53 م | السبت 17 يونيو 2023
المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة وفقا للاعلان رقم 8 لسنة 2023 وهي كالتالي
الوظائف المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023
** رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بديوان عام الشركة الدرجة العالية ذات الربط المالي 1680.
الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع المتابعة وشؤون التعاون
- مؤهل عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 عاما.
- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيره للدرجة المتقدم إليها.
- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة في مجال عمله.
- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.
** مدير عام الإدارة العامة للمخازن بديوان عام الشركة
الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن
- مؤهل عال المناسب و خبرة لا تقل عن 15 سنة .
- قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين .
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة .
- قدرة عالية على القيادة والتوجيه .
** مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بقطاع الكهرباء دمياط
الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية
- بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة .
- قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين .
- اجتياز البرامج التدريبية المقررة .
- قدرة عالية على القيادة والتوجيه.
الشروط العامة المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023
وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شروطا عامة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف منها.
- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وفي حالة يكون المتقدم من غير العاملين بالشركة يلزم موافقة جهة عمله من الشركات الشقيقة.
- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح به «التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية الخبرات النوعية ومدتها» - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية موضحاً مدتها و مجالها ومكانها « العلاوة التشجيعية / خطابات الشكر والتقدير / الجزاءات إن وجدت وما تم فيها من تعديل أو سحب أو محو، وشهادات الخبرة اللازمة / أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها» .
- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم و إسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .
- اقتراحات لتطوير الوحدة المتقدم إليها .
- تقدم الطلبات شخصيا باليد من أصل وتسع نسخ .
- تقدم الطلبات مستوفاة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام الشركة بالمنصورة شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية.
- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها .