«الداخلية»: إنهاء إجراءات تسكين حجاج القرعة باستخدام «التابلت» و«الباركود»

استقبل ضباط ومسئولي وزارة الداخلية وفدا من حجاج القرعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وجرى تقديم كل التسهيلات والتيسيرات والمساعدات، خاصةً لكبار السن، تنسيقا مع مسئولي وزارة الحج والعمرة السعودية.

وخلال الاستقبال جرى إنهاء جميع الإجراءات، وتوزيع الورود والهدايا عليهم قبل أن يتوجهوا إلى الأوتوبيسات بمرافقة ضباط البعثة، كما جرى توفير عدد من السيارات المجهزة لنقل الحجاج لكبار السن من أمام بوابة المطار وحتى الأتوبيسات.

إنهاء إجراءات التسكين للوفد

ويواصل مسئولي البعثة المصرية التسهيل وإنهاء إجراءات الحجاج، وصولاً إلى فنادق الإقامة، حيث كان في استقبالهم عدد آخر من الضباط والضابطات بوزارة الداخلية المصرية، وعدد من أعضاء البعثة الطبية، وجرى إنهاء إجراءات التسكين باستخدام «التابلت - الباركود»، وتلقينهم عدد من النصائح والإرشادات الطبية.

كما جرى اختيار فنادق الإقامة بعناية كبيرة بالقرب من الحرم النبوي، وبما ييسر على الحجاج التردد على المسجد النبوي لأداء الصلوات المختلفة فى أوقاتها بسهولة ويسر.

وأشاد ضيوف الرحمن بالجهود التي يبذلها الضباط ومسئولي البعثة المصرية على مدار الساعة، لتوجيههم والإجابة على كل استفساراتهم.