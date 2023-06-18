أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اهتمت بالقطاع بشكل غير مسبوق

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة اهتمت بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي تمثل في تدشين مشروعات عملاقة وإنفاق مئات المليارات من الجنيهات على مختلف المحاور، وهي المحاور التي تخدم الأمن الغذائي ومساهمة الزراعة في الاقتصاد القومى ككل.

صيام: المشروعات الخاصة بالاستصلاح الزراعي العملاقة تغطي الـ4 ملايين فدان

وأضاف «صيام»، خلال مداخلة هاتفية له، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروعات الخاصة بالاستصلاح الزراعي العملاقة تغطي ما يقارب الـ4 ملايين فدان، نصفها في الدلتا الجديدة، ثم نصف مليون فدان في توشكى، ثم نصف مليون فدان في سيناء، بخلاف 260 ألف فدان في شرق العوينات.

وتابع: «مشروع تبطين الترع هو أحد مشروعات الحفاظ على المياه وسيكلف الدولة ما قدره 80 مليار جنيه، وتم إنجاز ثلث هذا المشروع المهم، بواقع 30 ألف كيلو متر من الترع، وتم تبطين حوالي 7 آلاف كيلو متر من الترع، وهو مشروع حضاري من الدرجة الأولى، وأدى إلى تغيير شكل القرية».