شعبة الأرز: الطن تراجع 8 آلاف جنيه.. والأسعار في المحال مبالغ فيها

تحدث الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، عن أسعار الأزر في الأسواق الآن، مؤكدًا أن طن الشعير انخفض 7 آلاف جنيه، وانخفض طن الأرز الأبيض 8 آلاف جنيه خلال الفترة الحالية.

وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه مع اقتراب عيد الأضحى، شهد سوق الأرز انخفاضا كبيرا، بالتزامن مع استيراد الدولة للأرز، مما أثر على بعض التجار الذين يخزنون الأرز ويريدون رفع سعره، مؤكدًا أن الأرز المستورد في الأسواق بـ20 جنيها للكيلو للمستهلك، والأرز البلدي بـ23 جنيها للكيلو.

لم يخرج أي أرز من المضارب منذ أسبوع

وأضاف رئيس شعبة الأرز، مساء اليوم السبت، أنه منذ أسبوع لم يخرج أي أرز من المضارب بسبب وفرته في الأسواق، موضحًا أن سعر الأرز في بعض المحال التجارية بـ33 جنيها وهو سعر مبالغ جدا.

وناشد التجار وأصحاب المحال التجارية، حال رغبتهم في الحصول على أي كميات من الأرز التواصل بالغرفة التجارية، «شعبة الأرز»، وسيتم توفير أي كميات بالأسعار المناسبة، والأحجام المعبئة بالأوزان المختلفة».

المضارب مليئة بالأرز

وأوضح: «والله المضارب مليانة أرز، وحرام الأسعار اللى بنسمعها، إزاي الكليو بـ33 جنيا، لازم نحس بالمواطنين»، لافتًا إلى أن أسعار الأرز سوف تشهد انخفاضا بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن غياب الضمير وعدم وجود تسعيرة للأرز سبب ارتفاع الأسعار في المحال التجارية.