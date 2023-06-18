فضل صيام العشر الأول من شهر ذي الحجة.. أيام شريفة ومبارَكة

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر ذي الحجة، فبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من المفترض أن يكون يوم الاثنين هو الأول من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريا، وفي انتظار استطلاع هلال الشهر مساء اليوم، من معهد البحوث الفلكية بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، في مقر المعهد بمرصد حلوان.

فضل صيام العشر من ذي الحجة

ومع بداية شهر ذي الحجة، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل فيه أحد الأشخاص، عن فضل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما ورد في شأنها من الكتاب والسنة النبوية المكرمة.

وفي ذلك أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال السائل، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وقالت إن فضل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة عظيم، وذلك لأنها، بحسب جمهور العلماء، الأيام التي أقسم الله بها في قوله تعالى: «والفجر وليال عشر»، مشيرة إلى أنها أيام شريفة ومفضلة، وفيها يضاعف عمل المسلم، كما يستحب فيها الاجتهاد في العبادة.

ومن الأحاديث الواردة في فضل صيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، والتي أشارت إليها دار الإفتاء المصرية في فتواها، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

فضل صيام يوم عرفة

أما عن فضل صيام يوم عرفة وحدة، فقالت دار الإفتاء، إنه وردت أحاديث كثيرة في فضل ذلك اليوم، منها ما روي عن أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.