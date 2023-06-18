«تعليم الدقهلية» تحصد جوائز في مسابقات مختلفة على مستوى الجمهورية

تمكنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من حصد الكثير من الجوائز في مسابقات مختلفة على مستوى الجمهورية، إذ حصلت على المركز الأول في بطولة تنس الطاولة للبنات، والمركز الثاني والرابع والسادس والثاني عشر في الإنفوجرافيك.

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فوز اثنين من الفتيات بالمرحلة الإعدادية على مسابقة طاولة التنس للبنات بالجمهورية، إذ استطاعت الفتيات أن تحقق النجاح، وتحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية.

المركز الأول في طاولة التنس للبنات

وفازت الطالبة هنا نبيل محمد جهاد، والطالبة لينا أحمد موسي بالمركزين الأول على مستوى الجمهورية تحت شعار «كوني متميزة»، بعد أن أقيمت البطولة في المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

فوز فريق بالتعليم الفني بالدقهلية بـ4 مراكز جمهورية

وقدم ناصر شعبان التهنئة لمجموعة من أبنائه بمراكز مختلقة على مستوى الجمهورية في مسابقة الإنفوجرافيك، إذ حصدت المركز الرابع، والثاني، والسادس والثاني عشر.

وفازت نجلاء رمضان جابر بالمركز الثاني جمهوري، وحصدت ملك محمد المركز الرابعة جمهوري، وشهد عبده جمال السيد المركز السادس جمهوري، ونسمة أيمن السيد المركز الثاني عشر جمهوري.