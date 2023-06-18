أرخص أماكن بيع ملابس العيد في محافظة المنيا.. أبرزها شارع «التجارة»

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، يرغب الأهالي بمحافظة المنيا في معرفة أرخص أماكن بيع ملابس العيد، والتي تكون أسعارها معقولة، حيث تنشط حركة البيع قبل أسبوعين فقط من عيد الأضحي، وتبلغ ذروة عمليات الشراء في يوم وقفة العيد.

أرخص أماكن بيع ملابس العيد في المنيا

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إن هناك مناطق معروفة أنها من أرخص أماكن بيع ملابس العيد، ومعظمها كائنة في مدينة المنيا، وتحديدا في شارع الحسيني القبلي بدءا من ميدان عمر أفندي جنوب المدينة، حيث توجد عشرات من محلات الملابس التي تبيع ملابس العيد بأسعار مناسبة سواء ملابس الرجال أو السيدات أو الأطفال.

أكبر الشوارع التجارية في مدينة المنيا

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن هناك سناتر كبيرة تقدم عروضا بين الحين والآخر، منتشرة في حي وسط مدينة المنيا، كما يوجد شارع ابن خصيب البحري والقبلي والذي يعد من أكبر الشوارع التجارية في مدينة المنيا، يضم عدد كبير من المحلات المعروفة، أنها من أرخص أماكن لبيع ملابس العيد في محافظة المنيا.

وأوضح أن معظم أهالي القري في المحافظة يتوافدون يوميا على مدينة المنيا، لشراء الأقمشة التي يجرى حياكتها عند الخياطين حيث يفضل معظم الرجال في القرى ارتداء الجلباب في العيد أسوة بجميع المناطق الريفية، ويعد شارع التجارة من المناطق التي تضم محلات بها أرخص أماكن لبيع ملابس العيد في محافظة المنيا.