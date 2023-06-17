إخماد حريق بمخزنين للحدايد والبويات ومحل ألعاب أطفال بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع في مخزنين للبويات والحدايد، وامتد لمحل ألعاب أطفال أسفل أحد الأبراج السكنية بحي وسط مدينة المنيا، وأسفر عن إصابة أحد الأشخاص الذي كان يشارك في جهود إخماد الحريق.

إخماد حريق هائل في مدينة المنيا

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن نشوب حريق أسفل أحد الأبراج السكنية بمدينة المنيا.

انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه بمخزنين للحدايد والبويات، وامتد لمحل لألعاب الأطفال، مما أسفر عن إصابة شاب أثناء محاولته السيطرة على الحريق، وتم نقله لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

فصل المرافق وعمل كردون أمني

تم عمل كردون أمني وغلق الشارع الذي شهد الحريق، كما تم فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي كإجراء احترازي لحين التأكد من السيطرة علي الحريق بشكل تام.

ورجحت التحريات الأولية، لوحدة المباحث الجنائية، أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، التي كلفت المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة بالانتقال للفحص واتخاذ اللازم.