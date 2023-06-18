إصابة شخص في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة - السويس»

أصيب شخص في تصادم سيارتين نقل على طريق «القاهرة - السويس» أعلى محور 30 يونيو اتجاه السويس، وتم نقل المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث من الطريق.

تصادم سيارتين نقل

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات المارة على طريق «القاهرة - السويس» بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ووجود مصاب، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، بسيارة إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصاب قبل نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قوة أمنية تعاين مكان الحادث

توجهت قوة امنية، لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل أعلى محور 30 يونيو، واشتعال النيران في أحدهما، وإصابة شخص تم نقله إلى مستشفى السويس العام.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوارئ استقبل المصاب في حادث تصادم سيارتين نقل، وتم إجراء الفحوصات اللازمة.