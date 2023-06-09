سوهاج تحذر من تأثير التقلبات الجوية على الأجهزة الكهربائية

حذرت كهرباء سوهاج المواطنين من عدم الاستقرار المتوقعة في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة حيث تجاوزت 43 درجة للعظمى و32 درجة للصغرى.

الحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف

وأوضحت «كهرباء سوهاج»، للمواطنين أن التقلبات الجوية يمكن أن تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتلف الشبكة الكهربائية، نتيجة للأضرار التي يمكن أن تلحق بالأسلاك الكهربائية والمحولات وأعمدة الكهرباء، فضلا عن إمكانية تعرض الأجهزة الكهربائية للتلف.

إرشادات الكهرباء بارتفاع درجات الحرارة

وتهيب كهرباء سوهاج المواطنين اتباع الإرشادات اللازمة لتفادي مشكلات الكهرباء، وعدم الاقتراب من أي أسلاك كهربائية مكشوفة أو معلقة في الهواء خاصة أثناء الأمطار أو البرق بحالة حدوثة، وأعمدة الإنارة، فضلا عن فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية حال انقطاعه وإعادة تشغيلها عن ثبات التيار الكهربائي حفاظا عليها من التلف.

الإبلاغ عن الأكشاك المفتوحة

وناشدت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أكشاك الكهرباء أو لوحات توزيع الكهرباء المفتوحة أو بها أية تلفيات حفاظًا على سلامة المواطنين، حتى لا تعرضهم للخطر عن سقوط أمطار أو ارتفاع درجات الحرارة.