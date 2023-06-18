صاحبة جائزة الدولة التقديرية في مجال الأدب: «التكريم يحملني مسؤولية»

على طاولة في منتصف الغرفة، تجلس منهمكة مع تعابير وجهها المبتسمة، التي تدل على مدى حبها لما تفعل حتى إذا أرهقت، تُسطر آخر كلمات روايتها الجديدة، بعد أن نالت على مجمل أعمالها المختلفة جائزة الدولة التقديرية في مجالات الأدب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية لعام 2023.

الحصول على جائزة الدولة التقديرية

جائزة الدولة التقديرية وصفتها الكاتبة هالة البدري، بأنها مصباح مضيء، فهي نوع من تقدير الدولة عن مجمل أعمالها المختلفة: «سعيدة جدا وفخورة بهذه الجائزة وكمان حملتني مسؤولية كبيرة خلت الناس تهتم باللي هيتكتب بعد الجائزة دي» حسب تعبيرها.

لم تكن هذه الجائزة الأولى، التي تحصل عليها، وإنما فازت من قبل بجائزة الدولة للتفوق، وتكون هذه الجائزة للكُتّاب في منتصف العمر، «الدولة دائما تقدرني بالجوائز المختلفة خاصة أني حصلت على جائزة الدولة للتفوق عن مجمل الأعمال أيضا»، وفق تعبيرها خلال حديثها مع «الوطن».

فن كتابة الرواية

متعة كبيرة تجدها صاحبة جائزة الدولة التقديرية في مجال الأدب في الكتابة، كما أنها تجد ذاتها في سطور كلماتها، «كتابة الرواية فن لم يغلق ومن حق المبدع اختراع وتخيل شكله وطرحه بأشكال جديدة مش موجودة من قبل» بحسب حديثها.

ما يميزها في كتابة الأدب أنها تتعامل مع الوجدان مباشرة وتخاطب الوعي واللاوعي، «شعور مختلف يسيطر على الكاتب لحظة الكتابات الأدبية الممتعة للقارئ هي تخاطب الوعي واللاوعي وده أهم ما يميز الكتابة الأدبية».

نصائح إلى الكتاب المبتدئين

أما عن النصائح التي قدمتها الكاتبة هالة البدري للجميع وتحديدا الكتاب المبتدئين، أن يقرأوا جميع ما يرونه أمامهم ويقع تحت أيديهم، فضلا عن الكتابة بشكل مستمر وخاصة الكتابة اليومية فهي تخلق حالة مختلفة في نفس الكاتب.