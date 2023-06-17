أغنية سطلانة تكسر حاجز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب بسبب الأهلي

تجاوزت أغنية سطلانة، التي جاءت ضمن أحداث فيلم بعد الشر الذي يعرض حاليًا بالسينما، حاجز الـ5 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك بعد قيام لاعبي النادي الأهلي بترديد كلمات الأغنية خلال احتفالاتهم عقب فوزهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

صناع أغنية سطلانة

أغنية سطلانة، من كلمات طارق حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وشارك في غناءها عبدالباسط حمودة، حمدي بتشان، محمود الليثي، حسن الخلعي، وجاءت ضمن مشهد تم تصويره داخل عنبر مستشفى للأمراض العقلية.

15 مليون إيرادات فيلم بعد الشر في 8 أسابيع

فيلم بعد الشر الذي انطلق عرضه بالسينما في موسم أفلام عيد الفطر 2023، حقق إيرادات تتجاوز الـ 15 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع ما ضية، ويقود بطولته علي ربيع، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، أس أس، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب، إنتاج محمد السبكي.

كلمات أغنية سطلانة

ومن كلمات أغنية سطلانة التي رددها فريق النادي الأهلي خلال احتفالهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزهم على فريق الوداد المغربي:

والنبي تديني ياشيف حبة دلع في رغيف

علشان أشبع م الفرحة وأوفر المصاريف

عمالة الدنيا تلف تلف ومرقصانا

يا نفسي خليكي في نفسك يا إما هتبقي الغلطانة

ويا احساساتي هفضل حابسك أحسن تجري علي اللي أذانا

خدت العلاجات وماخفتشي أعصابي تلفانة

أوووووه سطلانة سطلانة لاانا لااانا سطلانة