مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران من 5 دول أوروبية على مدار الأسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 18 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات من 5 دول أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 118 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

وصول 18 رحلة طيران من أوروبا

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات مطار مرسى علم لاستقبال 18 رحلة طيران تقل 14 آلاف سائح، قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وبلجيكا.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على متن عشرات رحلات الطيران يوميا، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى شواطئ مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، حيث تخطت حاجز 80%، متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات خلال فصل الصيف الجاري 2023 نظرا لزيادة الحجوزات بفنادق مرسى علم، والتي أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب.